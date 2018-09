Els principals representants de l'ONU han rebut amb satisfacció els resultats.Asseguren que les accions climàtiques presentades podrien representar la creació de 65 milions de "llocs de treball verds" per a l'any 2030 i ser un impuls definitiu per canviar el rumb, exigir més compromís dels estats i assolir els objectius de l'Acord de París.

En aquest sentit, la delegació del Parlament Europeu, encapçalada per l'eurodiputat català Francesc Gambús, va manifestar la seva intenció que la Unió Europea faci un pas endavant i lideri els esforços per mitigar el canvi climàtic davant l'absència dels Estats Units i de la intenció del seu president, Donald Trump, de retirar-se de l'Acord de París.

A la Cimera es van tractar els assoliments dels diferents agents per reduir les seves emissions i fomentar l'economia circular, entre d'altres. Durant la seva clausura, i després d'haver aconseguit que s'adquirissin més de 500 compromisos, es va fer una crida a l'acció per part de tots els actors per intensificar els esforços, i avançar fermament en l’acompliment dels Acords de París.amb la mirada posada l'any 2020, quan l'augment de gasos d'efecte hivernacle mundials s'hauria d'haver reduït.

En aquest sentit, un dels èxits de la cimera van ser, com deiem, els més de 500 compromisos adquirits en cinc àmbits de desafiament: sistemes d'energia saludables, creixement econòmic inclusiu, comunitats sostenibles, administració del territori i oceans, i inversions transformadores del clima. Seguint els eixos principals de la Cimera -reducció de les emissions i una nova economia climàtica-, alguns dels compromisos van ser:

- Apostar per l'agricultura sostenible i la protecció i restauració dels boscos i zones costaneres.

- 12 regions, incloent-hi Catalunya, Llombardia, Escòcia i l'Estat de Washington, amb més de 80 milions de persones i més del 5% del PIB mundial, tindran flotes públiques de zero emissions el 2030.

- 26 ciutats amb 140 milions de persones es comprometen a comprar només autobusos d'emissió zero a partir de 2025 i crear zones d'emissió zero a partir del 2030.

- 23 companyies multinacionals, amb ingressos de més de 470.000 milions de dòlars, es comprometen a la compra de flotes d'emissió zero.

- Gairebé 400 empreses globals, juntament amb proveïdors sanitaris, ciutats, estats i regions, apostaran per energies 100% renovables.

- 488 empreses de 38 països han adoptat vies de reducció d'emissions en línia amb l'Acord de París. Gairebé un 20% de les 500 corporacions més grans del món s'han compromès a establir objectius de reducció d'emissions.

Podeu accedir aquí a les accions presentades

A la Cimera va estar present també el govern de la Generalitat de Catalunya. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va defensar la necessitat d’accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars a tot el món. Durant una taula rodona sobre l’estratègia cap a societats i economies que tendeixen cap al residu zero basades en l’economia circular, celebrada en el marc de la Cimera Global d’Acció Climàtica, Calvet va refermar el compromís de Catalunya amb aquest repte amb l’horitzó 2030, que posa l’accent en la prevenció dels residus, la reutilització, la reparació i el reciclatge de materials i productes.

Cal destacar que l'esdeveniment va tenir lloc en un context de grans impactes climàtics, com l'huracà Florence, una de les tempestes més fortes de les últimes dècades que continua devastant comunitats en les dues Carolines i a la costa est dels Estats Units.