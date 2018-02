La Comissió Europea obre una consulta pública sobre la iniciativa de la UE en matèria de pol·linitzadors

La Comissió Europea (CE) ha obert, fins al 5 d’abril, una consulta pública sobre la iniciativa de la Unió Europea (UE) en matèria de pol·linitzadors.

La iniciativa pretén abordar la disminució dels pol·linitzadors augmentant l'eficàcia de les polítiques de la UE donada la importància d’aquets agents pel desenvolupament de l’activitat agrària i la biodiversitat.

El qüestionari, accessible en 23 idiomes, triga uns 20 minuts a completar-se. La primera part del qüestionari demana informació general sobre l'entrevistat, per comprendre millor la seva perspectiva. La segona part abasta la teva consciència sobre els pol·linitzadors: la seva importància, estat i les amenaces a què s'enfronten. La tercera part cobreix la disminució dels pol·linitzadors: el seu grau, causes i conseqüències. La quarta part pregunta sobre possibles solucions per fer front a la disminució dels pol·linitzadors. Finalment, permet afegir comentaris o carregar un document perquè els participants, si volen, puguin ampliar millor les seves opinions.

Més informació:

Nota de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta consulta pública (pdf)

Qüestionari de la consulta pública sobre una iniciativa de la UE en matèria de pol·linitzadors