Aquest 4 de maig, a la seu de la Diputació, el vicepresident primer i responsable de la Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, i el director de Pau Costa Foundation, Oriol Vilalta, han presentat una nova línia d’actuació en la prevenció d’incendis. Tal com ha explicat el vicepresident primer, «els incendis forestals cada vegada son més grans i més perillosos i s'han de fer front amb grans mitjans, però la millor de les solucions és la prevenció». Per això, ha demanat «fer un pas mes en la prevenció d'incendis a través de tres línies d’actuació: fomentar el desenvolupament agrari, la coordinació institucional i la sensibilització de la ciutadania».

Si arriba el foc, està preparat?, campanya per fomentar les mesures d’autoprotecció contra els incendis

L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona (OTPMIFDA) conjuntament amb la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, la Direcció General d’Agents Rurals (DARP) i la col·laboració del Secretariat d’ADF’s, han posat en marxa la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?”, amb l’objectiu d’engegar una sèrie d’accions per fomentar les mesures d’autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions, nuclis de població i habitatges aïllats. La campanya es va iniciar el passat mes de febrer amb xerrades a 230 municipis a càrrec dels Agents Rurals.

Pel que fa a les associacions, la Diputació de Barcelona, a través de la OTPMIFDA ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Secretariat d’ADF i la Pau Costa Fundation, per a la difusió de continguts de sensibilització relatius a la prevenció d’incendis forestals a través de les xarxes socials i la distribució de material divulgatiu, i està ultimant un conveni similar amb les Federacions d’ADF. També compta amb un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals i Boscat, per a la promoció i difusió de les actuacions forestals per a la prevenció d’incendis i la seva acceptació social.

La Diputació de Barcelona entén que el repte de la prevenció d’incendis forestals requereix d’una estreta col·laboració institucional per alinear polítiques, recursos i sumar esforços. En aquest sentit, es treballa amb la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, la Direcció General d’Agents Rurals, ambdues del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, ja sigui per tal de coordinar les accions i continguts de les tasques de sensibilització, com per a la coordinació d’aspectes tècnics dels diferents programes de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.

En el darrers 20 anys, la Diputació ha treballat en la prevenció dels incendis forestals amb diversos programes dirigits a millorar les accions de prevenció, en conveni amb ajuntaments i associacions de propietaris forestals; en l’adequació d’infraestructures -camins, punts d’aigua...-, en col·laboració amb els ajuntaments i les ADF’s; en la realització de projectes i execució de franges en la zona de contacte entre boscos i masses forestals i en urbanitzacions i nuclis de població, i també en el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI), durant els mesos d’estiu. La inversió total de la Diputació en prevenció d’incendis des de 1987 és de 112 MEUR.

5 de maig, Dia de la prevenció d’incendis forestals, a Vacarisses

Aquest 5 de maig s’ha celebrat el Dia de la prevenció d’incendis forestals a Catalunya, a Vacarisses. En aquest esdeveniment han participat petits comerços amb productes naturals, que han dut a terme activitats que involucrin als nens i també als adolescents. També, s’ha pogut veure una exposició anomenada 'Art and fire', amb la que, s’ha intentat «trencar alguns dels esquemes mentals que tenen els adults davant dels incendis».

Vacarisses, que forma part del Parc Rural del Montserrat, compta amb 18 urbanitzacions i ha realitzat una important tasca de prevenció d’incendis forestals. En aquesta diada està previst que hi participin l’ADF Entorns de Montserrat i el Secretariat de les ADF’s de Catalunya.