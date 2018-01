La Diputació de Girona presenta el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona

Fermí Santamaria, vicepresident i diputat d'Habitatge de la Diputació de Girona, han presentat el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona, juntament amb Silvia Oliveras, gerent de Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, i Anna Pla, tècnica d'Habitatge de la Diputació de Girona.

Segons ha explicat Santamaria «la Diputació de Girona, en el ple del 28 de desembre passat, va aprovar una moció per obrir línies d'ajut social per lluitar contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional. Seguidament, des de l'organisme autònom Dipsalut, en coordinació amb el departament d'Habitatge de la Diputació de Girona, es va decidir articular una actuació conjunta per donar resposta a la moció aprovada, que és el que presentem avui».

Per aconseguir els seus objectius, el Programa planteja el treball conjunt i transversal de la problemàtica de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes: disminuint l'esforç econòmic de les famílies, afavorint el consum sostenible i disminuint la despesa energètica i les emissions de CO 2 a l'atmosfera en relació amb l'energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient.

Aquest programa, que es desenvoluparà a tota la demarcació i posarà al centre les polítiques d'habitatge, incidirà en el benestar i el confort que han de gaudir les persones en un habitatge digne; el consum energètic i l'eficiència del propi habitatge; el foment de la recuperació de la salut de les persones afectades per la pobresa energètica i els programes de formació i educació, tan importants per a la ciutadania.

Fermí Santamaria també ha assenyalat que «aquest programa -que disposa per al 2018 de 800.000 euros- preveu actuacions transversals: des de subvencions directament a ciutadans, ajudes a ajuntaments i consells comarcals i jornades de sensibilització en els centres educatius». El total del pressupost anirà destinat a auditories en llars vulnerables i actuacions a habitatges de les comarques gironines per facilitar l'estalvi energètic. «El programa és una mostra del compromís de la Diputació de Girona amb les polítiques socials i amb els ciutadans que més ho necessiten».

Després de la presentació a la premsa s'ha fet una sessió informativa per explicar amb detall en què consisteix el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona al personal dels ajuntaments i els tècnics que hauran d'aplicar-lo als municipis de les comarques gironines que hi estiguin interessats.