La Diputació de Tarragona impulsa aquesta tardor tallers d'educació ambiental per alumnes de primària de municipis amb un risc d'incendi forestal alt. Les escoles de Tivissa, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la Sénia, Gandesa, el Montmell i Alcover participaran en aquestes activitats que es realitzen en el marc del projecte MeFiTu 'Els Boscos Mediterranis, el Foc i Tu' de la Fundació Pau Costa i que tenen per objectiu conscienciar els alumnes del risc que pateix la població que viu en zones afectades per incendis.