El suport a les estratègies municipals de lluita contra el canvi climàtic i la garantia de l’accés universal a una energia sostenible són dues de les polítiques prioritàries de la Diputació de Barcelona en l’àmbit ambiental. Aquestes dues línies s’integren en el Pacte per l’Energia Sostenible i el Clima, una iniciativa europea de la qual la corporació és coordinadora. En paral·lel, la Diputació aposta per l’obertura i la reutilització de dades públiques dins de la seva estratègia pel govern obert.

La trobada està centrada en l’avaluació de la vulnerabilitat i la mitigació dels impactes del canvi climàtic. Els principals objectius de l’expedició són cercar noves fonts de dades, a poder ser d’escala municipal, que permetin avaluar els impactes del canvi climàtic i fins i tot afegir-ne algun de nou; incloure dades socials i de salut en l’avaluació de la vulnerabilitat, més enllà de les dades mediambientals, per tal que aquesta avaluació sigui més transversal; i, obtenir mecanismes per al càlcul dels costos de no actuar davant del canvi climàtic.

A la jornada hi participaran tres perfils multidisciplinars que treballaran col·laborativament per trobar noves visions, interrelacions i solucions. D’una banda, experts i tècnics en medi ambient i mitigació i adaptació al canvi climàtic. D’altra banda, especialistes en anàlisi, tractament i visualització de dades. Per últim, també hi prendran part tècnics municipals especialistes en dades obertes i govern obert.

L’expedició de dades es farà a l’edifici Migjorn del recinte Mundet. La sessió serà conduïda per Karma Peiró, periodista especialitzada en TIC, dades obertes, govern obert i innovació i està organitzada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data.