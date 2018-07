El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Parc de Recerca UAB han lliurat els premis als dos projectes guanyadors de la vuitena edició del Programa de Generació d’Idees, una iniciativa per dotar d'eines al personal investigador i doctorand en la creació de solucions innovadores en economia circular.

El primer premi, guardonat amb 2.500 euros i sis mesos d’incubació a l’edifici Eureka del Parc de Recerca UAB, ha estat per al projecte Greene3D, que combina innovació i economia circular. Laura López Mir, doctora en física de Materials per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), i Beatriz Espinosa Aquino, doctoranda a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA), han proposat el desenvolupament de material sostenible destinat a la impressió 3D a partir de residus orgànics i bioplàstic.

Utilitzen com a residu el pinyol d'oliva, un recurs molt abundant i accessible a l’estat espanyol. Actualment, el pinyol d'oliva ja es fa servir com biocombustible, com a additiu per a ciment i ceràmica o com a filtre de metalls pesats. Les dues emprenedores li afegeixen l'avantatge de la fabricació a mida que ofereix la tecnologia 3D. Entre les potencials aplicacions del material es troben l'absorció de metalls pesants, el filtratge d'aire o les peces industrials lleugeres amb propietats d'aïllament acústic i tèrmic.

El segon premi del Programa, que consta de 1.500 euros i 6 mesos d’incubació a l’edifici Eureka, se l’ha endut Cerclab, impulsat per Marta Santamaría, investigadora de la Universitat Politècnica de Barcelona i Gerardo Ezequiel i Erica Volpini, socis fundadors de Semeilla. Es tracta d’un laboratori 4.0 que té l’objectiu d’aprofitar el plàstic reciclat per crear nous productes de valor. Des d’una perspectiva d’innovació social i col·laborativa, Cerclab inclou un espai físic de recuperació i transformació de plàstic reciclat dels residus d’envasos.