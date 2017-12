La mobilitat sostenible i el canvi climàtic copen els sisens Premis Ciències Ambientals de l’ACCA i el COAMB

L’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) van lliurar aquest 14 de desembre, els sisens Premis Ciències Ambientals. L’acte va anar precedit d’una conferència de Ferran Latorre, alpinista català, en la qual va descriure la seva trajectòria, posant èmfasi en el per què de l’estima a la muntanya. Va ser una xerrada molt inspiradora en la qual Latorre va convidar els assistents a no perdre la curiositat i a perseguir els seus reptes, com ha fet ell mateix en aconseguir coronar els 14 vuitmils.

Després de la conferència, que va tenir una gran acollida entre els assistents, es va procedir a desvetllar els guanyadors dels premis. Aquesta sisena edició constava de cinc categories, per a les quals es van rebre 30 candidatures. Els premiats a les cinc categories de la present edició han estat:

- Iniciativa empresarial: 1r premi, Torres & Earth de Bodegas Torres; Accèssit, Back to Eco de Bymyeco.

- Comunicació ambiental: 1r premi, Cada cosa on toca. A Maó reciclam de Marta Pérez; Accèssit, Ambientubers de Cristian Serrano, Maria López, Alex Mate i Marina López.

- Activitat de recerca: 1r premi, Impactes sobre la salut relacionats amb el planejament urbà i de la mobilitat: Una millor planificació urbana i del transport podria posposar el 20% de morts prematures cada any a les ciutats de Natalie Mueller; Accèssit, Cap a les ciutats sostenibles a través d'una anàlisi ambiental, econòmica i d'ecoeficiència dels sistemes urbans de sanejament i drenatge d’Anna Petit.

- Projecte o treball de fi d’estudis: 1r premi, Un Nou Model de Transport Sostenible per Barcelona d’Ivan Rabal; Accèssit, La problemàtica del barb roig als estanys d'alta muntanya del Pirineu de Laura Márquez, Ana Elguea, Lorena Flores i Sara García.

- Treball de recerca de Batxillerat: 1r premi, Escassetat d’aigua d’Inés Esteban; Accèssit, Els pòl·lens que causen al·lèrgies respiratòries de Núria López.

L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer la iniciativa de les empreses en el sector del medi ambient, les actuacions dutes a terme per comunicar els reptes de la sostenibilitat a Catalunya, la trajectòria dels estudis de Ciències Ambientals, així com la recerca interdisciplinària. Els guardons s’adrecen als estudiants de l’últim curs i titulats en Ciències Ambientals, i també a investigadors, professionals, empreses i entitats de l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. A més, per segon any consecutiu s’ha obert la convocatòria a l’alumnat de batxillerat.

Els representants del COAMB i l’ACCA van ser els conductors de l’acte. Els encarregats de lliurar els premis de cada categoria, en canvi, van ser professionals de diferents àmbits. En el cas del treball de recerca de batxillerat, la docent de secundària de l’Escola Pia Granollers, Teresa Coma, va ser qui va lliurar els guardons; per al projecte de final de grau va ser l’ex-coordinador del grau de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Rieradevall; en la categoria de recerca, va donar els reconeixements Jordina Belmonte, directora de l’ICTA-UAB; per a iniciativa empresarial els va lliurar Joan Barfull, de Pimec; i en el cas de comunicació ambiental, va lliurar els premis Blanca Nevot, per part d’Ecoembes.

Els trofeus, impresos en 3D sota criteris d’ecodisseny, es van lliurar a l’Ateneu Barcelonès. El disseny dels trofeus, de Lucio Traficante, va ser fruit d’un concurs públic organitzat en col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació Digital de la Fàbrica del Sol de l’Ajuntament de Barcelona, on s’han imprès digitalment els guardons (amb materials reciclats).

Aquesta edició dels Premis Ciències Ambientals ha comptat amb la col·laboració d’Ecoembes.