La proposta ‘Comerç Sostenible’, emmarcada en la iniciativa Rubí Brilla, es fonamenta en l’assessorament gratuït i personalitzat. El projecte comença amb una diagnosi inicial de l’establiment comercial en els àmbits de l’energia, els residus i el producte. D’aquesta diagnosi inicial es desprèn un informe amb propostes de millora específiques per tal que el comerç sigui més eficient i redueixi la factura energètica, sense cap inversió prèvia. L’informe detalla les mesures temporitzades en un cronograma, per tal que les que impliquin un cost es puguin fer a través de l'estalvi generat amb les mesures que no en tenen. “Entenem que l’estalvi d’energia és un factor de competitivitat per al comerç i la sostenibilitat un valor afegit per a la clientela”, exposa el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto. Un cop completat el procés, sis mesos després de la diagnosi inicial, es fa una segona revisió per avaluar el resultat de les millores implementades. I Rubí Brilla certifica gratuïtament l’establiment com a «Comerç Sostenible» amb un distintiu que permet anunciar als seus clients quin nivell d’eficiència s’ha aconseguit en cada categoria: Rubí, Or, Plata o Bronze.

Aquest any, i com a novetat, Rubí Brilla proposarà als comerços unir-se també al nou grup de compra agregada d’energia per a empreses i comerços que està impulsant l’Ajuntament de Rubí. “Amb la compra agregada d’energia aconseguim: millorar el preu i les condicions contractuals i consumir energia 100% d’origen renovable tal i com ja fa l’Ajuntament de Rubí”, explica Güeto. En la licitació de 2014, l’administració local va aconseguir un estalvi de 218.302,24 € que representa un 11% del total de la despesa energètica municipal. El grup de compra agregada d’energia realitzarà una licitació electrònica que gestionarà la consultora energètica i mediambiental BioQuat, una empresa pionera en la gestió de grups de compra avalada per l’èxit dels grups de Mercabarna o Afrucat. “Vull convidar als comerços a formar part d’aquesta nova edició de la proposta Comerç Sostenible, tothom que hi estigui interessat es pot informar a dues reunions específiques els dies 25 i 26 d’abril”, ha dit el regidor. Les dues reunions tindran lloc a l’auditori de l’edifici Rubí Forma a les 14 h i s’oferirà servei de càtering. Els comerciants poden inscriure’s a les sessions a través del correu rubi_brilla@ajrubi.cat i obtenir més informació del programa al web municipal .

41 comerços van participar de la primera edició de la proposta Comerç Sostenible. Segons la seva experiència, només canviant hàbits i ajustant la potència contractada els establiments estalvien de mitjana un 15% de la factura elèctrica. “Nosaltres estalviem entre 15 i 20 euros de cada factura i això al cap de l’any són diners”, diu Roser Bosch de la Llar d’Infants Barrufet, un dels establiments que van participar a la primera edició. “On més estalvi hem notat és amb el canvi del sistema d’il·luminació”, conclou. La il·luminació és la part més important de la despesa energètica comercial i sovint emprar bombetes led i millorar els hàbits energètics representa fins a un 60% menys de consum energètic. De mitjana, els comerços de la primera edició van estalviar un 40% del consum elèctric.