La Palma de Cervelló ja disposa del Pla de mobilitat urbana sostenible

El Pla té com a objectiu potenciar els desplaçaments a peu i la qualitat urbana de l’espai urbà, així com del transport públic i els punts d’intercanvi modal de vehicle privat a transport públic. El Pla també fomenta i potencia l’ús de la bicicleta, racionalitza l’ús del vehicle privat i gestiona l’estacionament en destí.

Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis, i el seu àmbit territorial és el del municipi o, amb l’acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n’integren cap.

El contingut dels plans de mobilitat urbana, la iniciativa dels quals pel que fa a la seva elaboració i aprovació correspon als ajuntaments, s’han de revisar cada sis anys i aquests s’han d’adequar als criteris i les orientacions establertes pels plans directors de mobilitat del seu àmbit territorial i també als plans específics, com són els plans d’accés als sectors industrials d’aquest mateix territori.