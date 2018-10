La superilla d'Horta recuperarà 2.800 metres quadrats per al veïnat

El desplegament de la superilla del nucli antic d'Horta inclou la pacificació dels carrers de Fulton, d'Horta, de Feliu i Codina i de Chapí per corregir la manca d'espai per als vianants, afavorir l'esbarjo i l'estada als carrers, i que l'eix Fulton-Horta-Palafox deixi de ser una drecera per arribar a la ronda de Dalt.