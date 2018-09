Aquest 13 de setembre, l’alcalde d'Albatàrrec, Jaume Sanuy i López, i el director comercial d’Ecostudi, Ricard Vizcarra i Miquel, han dut a terme la roda de premsa per presentar la campanya “#ElFuturQueVolem”. Una campanya de sensibilització conjunta amb el municipis d’Aitona, Alcoletge, Alpicat, Benavent, Rosselló i Torrefarrera. Aquesta campanya va destinada tant per a la ciutadania com per als grans generadors de residus, per augmentar el reciclatge i reduir el malbaratament alimentari. Durant aquest mesos, es posaran punts informatius per satisfer els dubtes dels batarrencs i escoltar la seva opinió i suggeriments. També es faran tallers tant a les escoles com per a la ciutadania en general i es visitaran els grans productors del municipi per escoltar-los i assessorar-los per aconseguir, entre tots i totes, un municipi més respectuós amb el medi ambient.

L’Ajuntament ha iniciat aquesta campanya aprofitant l’avinentesa de la instal•lació del nou sistema de recollida selectiva. Aquest nou desplegament consta de 18 illes distribuïdes pel municipi, on hi ha un contenidor de cada fracció, per facilitar la separació de residus a la ciutadania.

La campanya ja va començar aquest estiu, al mes d’agost, hi va haver un taller contra el malbaratament d’aliments a les piscines del poble. On els assistents van aprendre consells i van poder tastar i recopilar receptes de com fer batuts amb la fruita madura que a vegades tenim a casa i no sabem com aprofitar-la.

Durant aquests mesos, al llarg de la campanya #ElFuturQueVolem, es duran a terme diferents accions. Per una banda, es posaran punts informatius al municipi perquè la ciutadania pugui apropar-se per resoldre els seus dubtes sobre els residus i valorar el nou sistema de recollida selectiva municipal, fent arribar, també, els seus suggeriments o queixes per tal de millorar-lo. També es farà una xerrada informativa sobre el malbaratament alimentari: quina és la situació i que podem fer nosaltres per a evitar-lo o reduir-lo. També es faran més tallers de cuina per aprendre més trucs i receptes de reaprofitament.

Amb el context de la campanya també es visitaran les escoles on es realitzaran diferents tallers perquè l’alumnat conegui el nou sistema de recollida del municipi, amb els seus avantatges i inconvenients, la importància i les diferents maneres d’ aconseguir reduir la generació de residus.

Per altra banda, durant aquesta campanya, també es visitaran els grans generadors de residus d’Albatàrrec, per transmetre’ls-hi la importància del reciclatge i reaprofitament alimentari i la seva rellevància en aquesta campanya. També s’escoltaran els seus dubtes i inconvenients per tal de col•laborar i facilitar el bon funcionament de la gestió i reducció dels residus.

Aquesta campanya no es durà a terme exclusivament a Albatàrrec, és una acció conjunta amb altres municipis de la comarca i, per tenir més ressò i que la ciutadania pugui informar-se amb facilitat sobre la campanya, s’han creat el blog elfuturquevolem.wordpress.com i un compte de “twitter” conjunt amb el perfil @elfuturquevolem. Que serviran de micròfon de les diferents activitats que es faran, per conèixer consells i trucs per la reducció i el reciclatge dels residus a les llars i, també, per fer arribar suggeriments, experiències o dubtes als quals s’intentarà donar resposta.