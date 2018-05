Recuperar el Bosc de Ribera, eliminar les espècies invasores o consolidar el camí són algunes de les mesures que s’aplicaran a l’anella verda en el seu pas per la zona vermella. Així s’ha decidit amb el 6,21% dels vots del cens d’aquesta edició dels pressupostos participatius, o el que és el mateix: 582 votants totals. Mitjançat el vot ponderat, el veïnat d’aquests barris ha tingut 20 dies per escollir tres projectes i puntuar-los de l’1 al 3 per prioritat. Dels 107 que van presentar-se, només 15 projectes es van sotmetre a votació. Tots elaborats íntegrament per la ciutadania.

Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona del Nen i crear un fons comú per a les entitats són, respectivament, la segona i la tercera opció guanyadora. Els tres projectes ascendeixen a 140.800 euros. El romanent de 9.000 euros s’utilitzarà per fer una part de la quarta proposta més votada, que aposta per un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la xarxa de carrils bici existent.