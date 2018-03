L’AMB presenta 21 noves línies de bus metropolità d’altes prestacions

La plataforma “Unim els Tramvies” aplega centenars d’entitats veïnals, socials, ambientals i sindicals de Barcelona i l’Àrea Metropolitana per reclamar el desbloqueig polític de la interconnexió tramviaire que, tot i estar planificada des de l’any 2001 per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), encara no s’ha executat per manca d’acord dins de l’ajuntament de Barcelona. Ara, després de reunir-se amb la majoria de grups municipals, aporta aquesta proposta d’acord polític municipal.