L’Anell Verd és una infraestructura sostenible que envolta el municipi d’Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià, i que suposa un canvi del model urbà de la ciutat, ja que constitueix un nou paradigma de mobilitat més respectuós amb el medi ambient i ofereix tot un seguit d’espais d’interacció social. Impulsat per l’ajuntament de la localitat i recolzat per la Diputació, aquesta infraestructura sostenible ja compta amb prop del 50% del seu itinerari disponible per a les veïnes i veïns, i està format tant per paisatges de ciutat com de muntanya, horta i de riu.

Aquest anell és un projecte amb el que es defineix un itinerari per a vianant i ciclistes i que té l’objectiu de crear ‘Un paisatge de paisatges’. Per a això, l’anell inclou un pla d’arbratge, amb el que es pretén preservar els elements arboris més singulars i millorar els sistemes vegetals de la ciutat; marca un camí cap a la mobilitat sostenible i que afavoreix els hàbits de vida saludables; i que recupera i valoritza el patrimoni paisatgístic del municipi i proposa una nova experiència del territori.

El mirador ‘Riu Xuquer’, situat en l’encreuament rel Xúquer amb el riu Barxeta, l’anomenat ‘Malecó’, suposa un pas més en l’avanç de l’Anell Verd. Aquesta infraestructura, finançada amb fons del programa d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de la Diputació, estarà disponible en els propers mesos i farà possible que es recupere un espai per a la ciutadania, alhora que aproparà l’entorn del riu.

El projecte del mirador inclourà també un parc periurbà al seu voltant que s’afegirà a l’itinerari de l’Anell Verd i sumarà un nou element a la infraestructura verda del municipi. L’espai comptarà amb una zona amb jocs infantils, dos miradors, una explanada multi-usos, una àrea canina i també un recorregut eco-terapèutic.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, han visitat el municipi de la Ribera Alta per a presentar, de la mà de l’alcalde, Diego Gómez, i del regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, aquest nou projecte del mirador ‘Riu Xúquer’. Maria Josep Amigó ha felicitat a l’Ajuntament d’Alzira “pel fet d’identificar una infraestructura verda tan potent com l’Anell Verd, que abraça tot un ventall de projectes de referència, i fer-ho mentre ja s’està convertint en una realitat, és una cosa veritablement admirable”.