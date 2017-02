L'Associació de Micropobles dóna suport a la creació d’un cànon sobre la concentració eòlica a Catalunya

Durant els darrers anys Catalunya ha viscut la implantació de parcs eòlics per a la generació d'energia elèctrica, majoritàriament realitzats per grans empreses eòliques, moltes d’elles desvinculades del sector de les renovables. La ubicació de les instal·lacions majoritàriament ha estat en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país, els quals pateixen importants processos d’envelliment de la població i despoblament; i s’ha concentrat geogràficament a la comarca de l'Anoia, al sud de Lleida, a l’interior de la província de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

Per aquest motiu, l'Associació de Micropobles de Catalunya dóna suport a establir una normativa catalana que compensi les externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals que suporten els municipis afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes. Es considera que aquest cànon només s’hauria d’aplicar -de forma progressiva- en funció de la seva dimensió als grans parcs eòlics, quedant exempts del mateix les instal·lacions de petites dimensions, com pot ser la micro-eòlica. A banda, haurien d’estar exemptes les instal·lacions destinades a l’autoconsum.

A més, es proposa crear un fons procedent de part de l’import recaptat per destinar-lo a finançar estudis i informes sobre l’afectació eòlica; campanyes de formació, difusió i sensibilització; projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en la millora de l’impacte ambiental de producció eòlica, de la seva eficiència energètica i de foment de l’autoconsum. També es fomentaria la recerca sobre mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de frenar l’envelliment i la despoblació que pateixen els municipis afectats.

La proposta està impulsada per l’AMEC (Associació de Municipis Eòlics de Catalunya), entitat que està formada per 30 municipis rurals, petits i mitjans, el 80% dels municipis eòlics catalans.

Les formacions polítiques CUP i CSQEP han recollit la proposta municipalista i han presentat una esmena a la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2007, la qual es preveu votar les properes setmanes al Parlament de Catalunya. La proposta de cànon eòlic representa només de mitjana l’1,5% de la facturació de les empreses. Aquest impost pretén regular per llei i homogeneïtzar les compensacions econòmiques dels municipis eòlics catalans tal i com ja s’aplica a: Galícia, València, les dues Castelles, etc...