Aquest mes de setembre ha estat el tercer amb el rebut de la llum més car de la història de l'estat espanyol. Davant d'això, l'organització ecologista Greenpeace afirma que l'autoconsum en llars i petites i mitjanes empreses podria estalviar al sistema elèctric de l'Estat uns 1.770 milions d'euros en despeses de combustible i xarxa elèctrica alhora que reduiria les emissions de CO2 en 10 milions de tones anuals. Això és el que afirma l'estudi que ha elaborat la consultora ecoSynergies i que ha titulat "Desmuntant l'impost al sol: el valor de l'energia solar fotovoltaica a Espanya". L'estudi demostra que les persones que s'abasteixen d'electricitat renovable, a més de pagar impostos i costos del sistema com la resta d'usuaris, aporten un valor net addicional de 50€ per cada megawatt que produeixen, independentment de si la consumeixen o l'injecten a la xarxa elèctrica. Aquest càlcul s'ha fet gràcies a la metodologia del "valor de l'energia solar", que ja es fa servir als Estats Units i que Greenpeace ha emprat fent servir Andalusia i Catalunya com a casos extrapolables a tot l'Estat.

L'estudi de Greenpeace vol donar informació d'interès perquè el govern espanyol prengui mesures davant la pujada de la factura de la llum i també en la lluita contra el canvi climàtic. "Les persones lluiten contra el canvi climàtic haurien de ser premiades, no penalitzades. L'impost al sol mai no va tenir sentit i l'hem demostrat amb xifres. Ara cal reconèixer de forma justa el valor de l'electricitat generada pels autoconsumidors per accelerar la lluita contra el canvi climàtic i reduir la factura de la llum a totes les llars", afirma Sara Pizzinato, responsable de la campanya d'Energia i Canvi Climàtic de Greenpeace. En aquest sentit, els ecologistes afirmen que el retorn de la inversió en autoconsum seria el doble de ràpid si si s'eliminés l'impost al sol i es remunerés l'electricitat excedentària amb una anàlisi justa de costos i beneficis. Això també seria un incentiu perquè les administracions públiques invertissin en instal·lacions d'autoconsum per ajudar a les famílies en risc de pobresa energètica.

Macrocentral d'energia solar a Crimea (Rússia) | Activ Solar

L'informe també mostra que la contribució de l'autoconsum supera amb escreix els costos en la xarxa elèctrica o la moderació d'ingressos del govern espanyol i el sistema elèctric a través de la factura a causa de la reducció del consum, fins i tot en el cas estudiat, d'elevada penetració de l'autoconsum. Greenpeace demana al govern espanyol que comenci a donar exemple en la lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica i torni a les persones la possibilitat de controlar la seva pròpia energia, animant-lo a començar per aplicar l'autoconsum als edificis públic de la seva propietat. Gràcies al mapeig social que van llençar els ecologistes el mes de maig passat, ha estat possible estimar el potencial solar de 900 edificis propietat del govern espanyol (un 10% del total). En ells hi ha una superfície disponible per a plaques solars equivalent a 57 camps de futbol i que podrien produir uns 92 Gwh/anuals d'electricitat neta. Els càlculs de Greenpeace afirmen que, amb una inversió de 100 milions d'euros, l'administració pública espanyola estalviaria 258 milions en 25 anys, un cop descomptada la inversió, en la seva factura de la llum, una xifra que s'elevaria a 300 milions un cop eliminat l'impost al sol.