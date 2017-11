Les ADF Lluçanès i Sant Salvador de Guardiola guanyen els Premis Prevenció Incendis Forestals 2017

En aquesta edició 21 edició dels Premis que impulsa la Diputació de Barcelona, en els dos premis convocats, el Premi Rossend Montané, per a projectes de planificació i gestió per a la prevenció d’incendis, hi optaven nou ADF: el Bruc, els Cingles, Llinars del Vallès, Lluçanès, Montseny Congost, Montseny Ponent, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats i Teià; i el Premi Jordi Peix i Massip, per a projectes d’informació i sensibilització a la societat en prevenció d’incendis forestals, hi ha optat cinc projectes presentats per les ADF del Bruc, la Carrerada, la Quintinenca, Sant Salvador de Guardiola i Terrassa.

Els projectes finalistes del Premi Rossend Montané i Ferrer han estat “Boscos nets” de l’ADF Montseny Ponent (Tagamanent, Aiguafreda, Seva i el Brull) amb la instal·lació d’elements auxiliars de suport al pasturarte pel manteniment de la tallada estratègica executada al llarg de la C-17 amb reducció i manteniment del sotabosc amb ramats de cabres; i “Ampliació xarxa videovigilància forestal” de l’ADF Subirats, d’ampliació de la xarxa de viodeovigilància forestal a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf, amb major cobertura d’imatges a temps real.

Representants de l'ADF Lluçanès, guanyadors del Premi Rossend Montané 2017 de Prevenció d'Incendis Forestals, amb l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.

Foto: Óscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Pel que fa al Premi Jordi Peix i Massip, els altres dos projectes finalistes han estat “Mosaic agroforestal del Penedès” presentat per l’ADF La Carrerada (Vilafranca del Penedès, les Cabanyes i la Granada), per potenciar i posar en valor el mosaic agroforestal del Penedès fent créixer la superfície forestal i millorant ecològicament els espais existents i accions de reforestació a Pacs del Penedès, les Cabanyes i la Granada; i “Accions de sensibilització en la prevenció d’incendis entre els ciutadans”, presentat per l’ADF Terrassa, per estimular el coneixement i l’estimació de l’entorn mes proper als ciutadans a través de les entitats, formació en bones pràctiques i augmentar la visibilitat de les ADF per la captació de nous voluntaris.

En el discurs de cloenda de l’acte, Mercè Conesa ha volgut reconèixer l’esforç i dedicació del col·lectiu de persones voluntàries que integren les ADF del conjunt del territori, així com de totes aquelles persones que treballen en defensa i preservació del territori, especialment per evitar incendis en el conjunt de boscos del país. En aquesta línia, Conesa ha reiterat el compromís de la Diputació de Barcelona en la defensa forestal i en fer que els boscos siguin espais productius.

La presidenta de la Diputació ha finalitzat el seu discurs demanant un fort aplaudiment per a totes aquelles persones que no poden ser en aquest acte per estar mancades de llibertat, persones que, ha volgut remarcar, tenen també una gran implicació en la defensa de la terra.

Representants de l'ADF Sant Salvador de Guardiola, guanyadors del Premi Jordi Peix 2017 de Prevenció d'Incendis Forestals, amb el vicepresident primer, Dionís Guiteras.

Foto: Óscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Projectes finalistes

La presidenta, Mercè Conesa, amb la guanyadora del Premi Honorífic 2017 de Prevenció d'Incendis Forestals, Anita Figuera, a l'Auditori Valentí Fuster de Cardona

Foto: Oscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau

El Premi Honorífic d’aquest any ha estat per Anita Figuera Bacardit, de Bisoca de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages. Segons ha glossat la presentadora de l’acte, l’actriu Anna Barrachina, «l’Anita es una dona de pagès que vetlla pel territori amb la mateixa intensitat que vetlla per la seva família. Una dona que no ha pensat mai que la prevenció i l’extinció d’incendis sigui només una qüestió d’homes. Una dona que quan sent olor de fum agafa el mòbil i l’emissora i s’enfila al punt més alt per veure d’on surt. Una dona de la terra, que vetla per si les mànegues estan a punt a les botes de l’ADF per si cal utilitzar-les».

Nascuda a Figuera d’Aguilar de Segarra l’any 1934, es veïna de Bisoca de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages. Es vídua de Josep Maria Duocastella Morera, mort l’any 2011, que fou membre de l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc Bages – Anoia, des de la seva fundació.