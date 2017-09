Les persones que van en bicicleta a la feina tenen menys risc de patir estrès

La recerca, publicada a la revista BMJ Open, destaca que les persones que es desplacen amb bicicleta a la feina o al centre d'estudis com a mínim un cop per setmana tenen un 20% menys de risc de patir estrès que les que no pedalegen mai. En concret, les persones que van en bicicleta quatre dies a la setmana redueixen el risc d'estrès fins al 52%, en comparació amb les que no pedalegen mai.

En general, les persones utilitzen més la bicicleta quan els desplaçaments són més curts, i quan tenen estacions de bicicletes públiques a prop dels seus domicilis i centres de treball o estudi. A més, els resultats de la recerca mostren que el risc de patir estrès és menor quan l'entorn urbà és més amigable per anar amb bicicleta, per exemple quan hi ha estacions públiques properes i carrils bici. D'aquesta manera, l'estudi conclou que un disseny de l'entorn urbà que tingui en compte la bicicleta pot potenciar l'ús d'aquest mitjà de transport i reduir el risc d'estrès.

L'estudi, que s'emmarca en el projecte TAPAS, es va realitzar a partir de qüestionaris telefònics a prop de 800 persones adultes i sanes de la ciutat de Barcelona, ​​d'entre 18 i 69 anys, que estudien o treballen.

"Es tracta del primer estudi que se centra en la relació entre els desplaçaments amb bicicleta i l'estrès autopercebut", explica Ione Avila-Palencia, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi. "Tenim una societat bastant estressada i les conclusions d'aquesta publicació assenyalen que la bicicleta pot ajudar a reduir els nivells d'estrès en la població", afegeix la investigadora.

Mark J. Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal, destaca que "aquests resultats suggereixen que els responsables polítics han de promoure l'ús de la bicicleta i prioritzar-la en la planificació urbana i de transports per reduir els nivells d'estrès i millorar la salut pública i el benestar".

Referència:

Avila-Palencia I, de Nazelle A, Cole-Hunter T, Donaire-Gonzalez D, Jerrett M, Rodriguez DA, Nieuwenhuijsen MJ. The relationship between bicycle commuting and perceived stress: a cross-sectional study. BMJ Open. 2017 Jun 23;7(6):e013542.