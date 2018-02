Les renovables guanyen al carbó a la UE per primera vegada en la història

L'informe «The European Power Sector in 2017», que ha elaborat un equip d'analistes de les onegés Sandbag i Agora Energiewende, qualifica d'"increïble progrés" el que ha experimentat en els últims anys la generació renovable a la Unió Europea. Cal recordar que fa només un quinquenni l'electricitat produïda amb carbó doblava la generada a partir de fonts renovables.

Les causes d'aquesta revolució -apunten els analistes- cal buscar-les en el desenvolupament formidable que, durant aquest cinc anys han experimentat les tecnologies renovables més modernes de generació d'electricitat, és a dir, l'eòlica, la fotovoltaica i la de la biomassa, ja que el potencial hidroelèctric europeu està molt aprofitat fa anys.

L'informe llança però altres conclusions no tan positives per al sector

La primera d'elles és que la penetració renovable en el mix europeu està sent molt desigual. A saber: en els últims tres anys el 56% del creixement del sector s'ha registrat en només dos països: Regne Unit i Alemanya.

Els autors de l'informe també han detectat un biaix tecnològic. I aquí és l'eòlica la que mana. En 2017, la generació d'electricitat amb vent ha augmentat un 19%, enorme creixement que s'ha degut -expliquen els analistes- a dos factors: l'any passat va ser un bon any eòlic i, a més, 2017 ha registrat importants inversions en noves infraestructures d'aprofitament del vent. Com a contrapartida afegeixen els autors-, el boom de la biomassa ha passat a la història i el creixement de la solar s'ha alentit.

Aquestes són alguns altres de les dades que recull l'informe «The European Power Sector in 2017»

El consum d'electricitat ha crescut un 0,7% en 2017. Aquest és el tercer any consecutiu en què aquest consum s'incrementa. Els analistes de Sandbag i Agora Energiewende alerten: "amb una economia europea novament en el camí del creixement, la demanda d'electricitat està creixent també. Això suggereix -apunten- que els esforços en matèria d'eficiència energètica no estan sent suficients ", per la qual cosa els autors suggereixen que es reforci la política europea en matèria d'eficiència.

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle produïdes pel sector elèctric l'any passat a la Unió es van mantenir estables respecte al registre de l'any precedent (al voltant de 1.019 milions de tones de CO 2 ). Aquest escenari d'estabilitat és fruit de dues variables: (1) veritat és que la generació eòlica va créixer molt; però (2), simultàniament van baixar la producció hidroelèctrica i nuclear, el que va conduir a un increment de la generació en centrals tèrmiques de font fòssil.

Font: Energias Renovables



Fum

Més enllà del sector elèctric, les emissions sí que van créixer (pel que fa als sectors econòmics associats al sistema europeu de comerç d'emissions), des dels 1.750 fins als 1.755 milions de tones de CO 2 a causa de la major producció industrial que va registrar el continent: "varen créixer especialment -especifiquen els autors- en el sector siderúrgic" (de producció d'acer). Els autors de l'informe estimen que les emissions totals de la UE van créixer al voltant de l'1% el 2017 (inclouen aquí les relatives a sectors econòmics no vinculats al sistema europeu de comerç d'emissions).

Finalment, entre les conclusions, els autors destaquen la relativa al debat Est-Oest sobre el carbó



Segons aquest informe, mentre que Europa Occidental s'ha compromès ja a descarbonitzar els seus sistemes de generació d'electricitat, l'Europa Oriental sembla estar reforçant aquesta opció. Els autors destaquen la clara aposta que en aquest sentit ha fet ja França, que vol desconnectar totes les seves centrals tèrmiques de carbó d'aquí a 2021, Regne Unit i Itàlia (2025), els Països Baixos, Dinamarca i Portugal (2030), i assenyalen a Alemanya -principal consumidor de carbó i lignito- com el gran escenari del debat sobre l’ús del carbó que sembla cridat a concloure en 2019.