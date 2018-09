Els pobles indígenes gestionen almenys el 17 per cent del carboni emmagatzemat en un 70 per cent dels boscos del món. Aquesta és la conclusió d'un nou estudi encarregat en part per la COICA, la coordinadora d'organitzacions indígenes a l'Amazònia.

L'estudi és el primer a considerar el carboni emmagatzemat al sòl, a més del que s'emmagatzema als arbres. Aquesta visió més completa ha mostrat que el carboni emmagatzemat a les terres indígenes és cinc vegades més del que se suposava anteriorment. Un terç d'aquestes àrees no es reconeix formalment com a territori indígena i, per tant, estan en risc. Els resultats tornen a il·lustrar el vincle entre els drets de les terres indígenes, la protecció forestal i la mitigació del canvi climàtic.