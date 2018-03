Les universitats encoratgen els polítics a aconseguir un acord per la unió del tramvia per la Diagonal

La UPC, juntament amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) signen el següent comunicat sobre la unió dels dos trams del tramvia per la Diagonal de Barcelona.



El proper Plenari de l’Ajuntament de Barcelona votarà la proposta de connexió dels dos tramvies per la Diagonal. Les universitats que signen aquest escrit volen posar de manifest les consideracions següents:



La unió dels dos trams per la Diagonal és una decisió molt important per tenir una mobilitat sostenible a la ciutat i, per extensió, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entre els avantatges que tindria aquesta unió se'n poden destacar els següents:

Ajudarà a crear una xarxa de transport públic i reforçarà la mobilitat sostenible, no contaminant, còmoda i de gran capacitat (es preveu que transporti un nombre de persones equivalent als FGC que connecten la plaça Catalunya amb Sabadell).

Permetrà el desplaçament entre diversos campus sense haver de canviar de mitjà de transport.

Crearà una alternativa no contaminant i ràpida, que permetrà el desplaçament entre la plaça de les Glòries i la plaça Francesc Macià en 15 minuts, i potenciarà i dinamitzarà tot el transport públic.

Permetrà disminuir el temps de desplaçament dels estudiants, treballadors i professors de les universitats catalanes de la conurbació.

Ajudarà a fer front als efectes de la contaminació generada per la mobilitat.

Permetrà connectar bona part de les universitats i centre de recerca de Barcelona que estan situades al llarg de l’avinguda Diagonal. A més, permetrà als estudiants, el PAS i el professorat que es puguin desplaça fàcilment, i facilitarà les interrelacions entre totes aquestes institucions, punt clau per poder tenir un paper fort en algunes instàncies europees.

Enviarà una visió de Barcelona de fort impacte: verda, sostenible i pensada per a les persones i la millora de la qualitat de vida.

Naturalment, aquesta és una llista d’avantatges que veiem en aquesta opció, però som conscients que, a l’hora de prendre la decisió de tirar endavant o no el projecte, cal tenir en compte altres aspectes. Posem a disposició dels responsables de l’Ajuntament la possibilitat de compartir els nostres criteris tècnics i acadèmics per valorar-ne els beneficis, els costos i les possibles alternatives.



Estem convençuts que del consistori s’ha avaluat totes les opcions. La Diagonal segueix sent una via imprescindible per a la ciutat i confiem que es pugui tirar el projecte endavant per progressar cap a una ciutat amb una mobilitat més sostenible.