L'Institut públic de Ripollet ja va guanyar l’Electrocat de l’any passat i del 2014. El segon classificat en aquesta edició va ser el Centre d’Estudis Roca de Barcelona. I el tercer premi va recaure en l’institut Castellarnau de Sabadell.

Aquest centre educatiu també es va endur un guardó al millor disseny i estètica del seu vehicle. El CE Monlau de Barcelona, per la seva banda, va guanyar el premi al Millor Projecte. En principi, estava previst que participessin vuit equips: el Centre d’Estudis Roca i el CE Monlau de Barcelona, l’Institut Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat, el Castellarnau, el Centre Tècnic del Vallès de Les Franqueses del Vallès, el Palau Ausit i l’Escola Tècnica de Girona, a més de l’equip del CREVE. Però, al final, només hi van córrer sis. Per problemes tècnics, el prototip elèctric del Centre Tècnic del Vallès.no va poder trepitjar el circuit i l’equip de l’Hospitalet no arribar a Santa Perpètua.





Les proves

Els equips van fer dues tandes de 20 voltes amb canvi de bateria i van circular per la zona d'asfalt i de terra, amb diferents rampes.



El jurat va valorar que el pilot de l’equip de Ripollet recorregués les voltes amb el seu vehicle en menys temps que la resta, a més del ràpid canvi de bateria elèctrica, l'agilitat en la prova de l'eslàlom i la bona coordinació tècnica i l'eficient treball en equip.



L’Electrocat, que va aplegar nombrós públic, ha estat organitzat pels ajuntaments de la Riera de Caldes i té el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. L’Electrocat compta amb la col·laboració d’Alstom, La Perpetuenca, Electric GT, Fundació RACC, Electromaps, CIM UPC, Tempel Group, Mavilor, Urbaser, del Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona i Uualk,. De fet, aquesta darrera empresa de Sabadell va sortejar una bicicleta elèctrica Uualk Air 13 entre més de 200 participants que van dipositar la butlleta a una urna.



El director i cofundador d’Electric GT, Agustí Payà -que va ser el primer pilot en acabar un Dakar amb vehicle elèctric- va apuntar que “Catalunya és referent en competicions de vehicles elèctrics i iniciatives com el CREVE, on es fa formació d’electromecànics, o de l’Electrocat, on el jovent construeix un prototip i el pilota, són una aposta molt potent per promoure l’ús del vehicle elèctric. Hi ha molt de futur laboral amb un perfil de mecànic elèctric”, va concloure.