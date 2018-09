Del 16 al 22 de setembre s’organitzaran, amb el suport de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona, les Autoritats Territorials de la Mobilitat de Girona, Camp de Tarragona i Lleida, i els Serveis Territorials de Transports de les Terres de l’Ebre, més de 700 activitats. Caminades, pedalades, i dinàmiques sobre qualitat ambiental, per apropar formes de transport més sostenible, segur i saludable enfront del vehicle privat, com el Dia sense cotxes.

Al capdavant d’Europa

Les dades de la Setmana són provisionals, ja que fins el 16 de setembre, dia d’inici de la celebració, els municipis poden adherir-se i informar de les activitats i mesures permanents. Hores d’ara, Catalunya se situa en segona posició, darrera d’Àustria, en nombre d’adhesions d’ajuntaments. Enguany ha obtingut 413 adhesions, de les quals 286 són d’ajuntaments. A més, un 81% dels municipis de més de 10.000 habitants s’hi han adherit.

Es duran a terme més de 700 activitats promogudes per la Comissió Institucional de la Setmana: 233 caminades i 165 pedalades i més de 400 activitats relacionades amb la bicicleta. L’organització implica 413 organismes –286 ajuntaments, 21 consells comarcals i 106 entitats i operadors.

Les accions estan repartides per tot el territori. A Barcelona es faran més de 270 activitats; a Girona i a Lleida, més d’un centenar; al Camp de Tarragona, al voltant de cent, i a les Terres de l’Ebre, una trentena. A més, el Dia sense cotxes se celebrarà a 65 municipis de tot Catalunya.

Alguns exemples

Pel que fa a les activitats promogudes per la Comissió Institucional sobre qualitat ambiental, sis municipis faran una campanya de control de vehicles bruts; s’organitzaran visites a diferents estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Mont-roig del Camp; diverses unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica es trobaran repartides a vuit municipis.

En col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, s'organitzaràn diverses sessions del tallers Quin soroll fem? Quin aire respirem? com a complement a diverses accions municipals: l'acció consisteix en escollir dos punts per realitzar mesuraments amb un sonòmetre; un mesurament en un punt amb trànsit elevat de vehicles, i un altre a la zona tranquil·la escollida, sense cotxes. Els participants ompliran la fitxa de registre anotant els resultats dels mesuraments, i definint la font de soroll detectada, i classificant les mesures dins el rang de l’escala de decibels.

La Diputació de Barcelona també s'organitzarà el taller Pedalem amb energia i per un aire més net que té com a objectius: descobrir el potencial de les energies renovables; comprovar com es poden fabricar productes amb l’energia generada amb les bicicletes; promoure l’ús de transports alternatius com la bicicleta per fomentar hàbits de mobilitat més saludables; reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, millorar la qualitat de l’aire i la salut de les persones; i reflexionar sobre els efectes de l’ús excessiu del transport motoritzat en la nostra salut.

A Rubí celebren la Setmana de la Mobilitat amb l’organització d’una nova edició de la bicicletada del Mercat Municipal, els actes commemoratius del centenari de l’arribada del ferrocarril a la ciutat, programats conjuntament per l’Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el ral·li eficient que organitza Som Mobilitat, on es posaran en valor aquells cotxes que hagin fet el recorregut marcat amb el menor consum energètic. Els vehicles sortiran cap a Mataró, passant per Castellbisbal i Santa Perpètua de Mogoda.

Rubí s’adhereix a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb un ral·li eficient i la bicicletada del Mercat https://t.co/vG6nnqx1h2 #rubicity pic.twitter.com/tFMIy43tFE — Ajuntament de Rubí (@AjRubi) 14 de setembre de 2018

A Tarragona, durant aquesta setmana l’Ajuntament té previst dur a terme diverses activitats amb l’objectiu de donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe a la ciutat. Un Parc d’educació viària, una exposició i proves de vehicles ecològics (elèctrics i similars) i simuladors de conducció segura (motos) patrocinat per la marca Honda.

A Lleida organitzaran una pedalada popular o una Macro-enquesta de mobilitat escolar. El Museu del Clima i de la Ciència de Lleida acollirà el 22 de setembre una Fira de Mobilitat elèctrica que inclourà una concentració de cotxes elèctrics, amb exposició i demostració així com un cicle de conferències sobre aquesta modalitat de mobilitat: la bicicleta elèctrica a Lleida, el cotxe elèctric i com gestionar la recàrrega del vehicle en una comunitat de propietaris.

Dissabte 22 t'esperem a la Fira de la Mobilitat elèctrica, on hi trobaràs una mostra de vehicles elèctrics, demostracions i conferències. On? Al Museu del Clima i la Ciència, de 10 a 14 h.

Entre tots farem una Lleida més sostenible!#jofaiglleidaenverd @paeriacomunica pic.twitter.com/dUVzv8VROH — Lleida en verd (@lleidaenverd) 14 de setembre de 2018

A Sant Cugat del Vallès també organitzaran diverses activitats com el taller Aprèn a anar en bicicleta, una Pedalada popular o un circuit de karts a pedals per a nens i nenes.

Activitats arreu del país

En resum, a la demarcació de Barcelona, 106 ajuntaments, 21 empreses/operadors i un consell comarcal s’han organitzat al voltant de 700 mesures permanents; 64 caminades; més d’un centenar de pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i dues curses de transport, una urbana i una altra d’interurbana.

A la de Girona, 64 ajuntaments, sis consells comarcals, set entitats i quetre operadors realitzaran unes 180 mesures permanents; 40 caminades; una cinquantena d’activitats relacionades amb la bicicleta; i una cursa de transport interurbana.

A Lleida s’hi han adherit 70 ajuntaments, vuit consells comarcals i 52 entitats amb més de 150 mesures permanents, 86 caminades; una cinquantena de pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; i una cursa de transport interurbana i una d’escolar.

A Tarragona i Terres de l’Ebre 46 ajuntaments, cinc consells comarcals i 10 empreses / operadors s’encarregaran de més de 100 mesures permanents; 43 caminades; una trentena de pedalades o activitats relacionades amb la bicicleta; una cursa de transport urbana a Tarragona, i una d’interurbana.

Més de 1.100 mesures permanents

Les mesures permanents són aquelles accions que els organismes adherits mantenen més enllà de la Setmana. Les més habituals són les relacionades amb l’accessibilitat –creació de rampes per a cadires de rodes, rebaixada de voreres, ampliació de voreres, etc.–; la conversió en zones de vianants –creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants, millores de les seves infraestructures, ampliació o creació de noves vies verdes, etc.– i la gestió de la mobilitat –promoció de l’adopció de plans de mobilitat sostenible per a col·legis, llançament de campanyes de sensibilització, elaboració de materials educatius, accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent, etc.–.

També s’impulsen mesures relacionades amb la distribució de mercaderies, noves formes d’ús racional del cotxe, moderació del trànsit i sistemes de control d’accés, transport públic, noves instal·lacions per a bicicletes o millora de les existents. Enguany també s’han afegit mesures com la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, la introducció de bicicletes de càrrega o la prova de vehicles automatitzats.

La Setmana a les xarxes socials

En el marc de la Setmana, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha organitzat la setena edició del concurs fotogràfic a través de la xarxa social Instagram, “Clic Mob!”, del 12 al 26 de setembre. Els participants han de publicar imatges sobre el transport i la mobilitat sostenible i les activitats que es realitzen durant la Setmana amb l’etiqueta #mobilitat2018. La novetat d’aquest any és la incorporació del vídeo en el concurs, d’aquesta manera els amants de les imatges en moviment podran participar-hi amb un vídeo de com a màxim 30”, un boomerang o un gif animat. Els participants podran optar a un dels tres premis següents:

Premi FOTO: Un abonament de transport públic per a tot un any.

Premi VÍDEO: Una estada a la Vall de Núria. Vàlid per una estada d’una nit per a dues persones a l’Hotel Vall de Núria en règim de dormir més esmorzar. Cal consultar disponibilitat abans de fer la reserva. Vàlid per a la temporada d’hivern 2018/2019.

Premi DIFUSIÓ: Un bitllet a Port Aventura per a dues persones. Vàlid per a dos bitllets combinats amb el parc Port Aventura World. Inclou el desplaçament d'anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de Catalunya i l'entrada d'un dia al parc.

Per consultar totes les activitats, la Setmana Europea de la Mobilitat compta amb un web adaptable a qualsevol dispositiu. La plataforma ofereix tota la informació de la Setmana: adhesions, agenda d’activitats, mapa d’activitats, entre d’altres, i també permet la possibilitat de subscriure’s per rebre les notícies via RSS.

La comissió institucional de la Setmana de la Mobilitat va apropar-se a la Setmana europea adoptant el nom europeu. Per tant, a partir d’aquesta edició, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura s’ha passat a anomenar Setmana Europea de la Mobilitat.