El vehicle que farà la gira va ser presentat aquesta setmana en la catorzena edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat, també organitzada per l’AMTU, que enguany es va centrar en el transport públic amb vehicles autònoms.

El roadshow permetrà experimentar com funcionen i com es viatja en aquest tipus de vehicles en una ruta d’un sol carril preparada per la circulació de fins a quatre vehicles autònoms. Tot i que el bus està dotat de càmeres i sensors per evitar accidents, durant la gira circularà per zones apartades de la resta de vehicles i dels vianants, en un entorn segur. D’aquesta manera, els viatgers podran descobrir els avantatges i les múltiples possibilitats que ofereix aquest servei.

L’evolució del vehicle connectat i autònom és un dels objectius de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el secretari general d’Infraestructures, Ricard Font, va recordar que es tracta “d’un vehicle que compleix tres objectius: és compartit , és elèctric i és una aposta per les noves tecnologies que s’estan desenvolupant en el terreny tecnològic en aquests moments".

S’espera que els vehicles puguin començar a circular de manera automàtica per la ciutat cap al 2020 i que la cinquena fase d’automatització, que elimina el conductor, estigui a punt abans del 2030.

Pou també va explicar que la Generalitat s’ha unit a Autopistas i el RACC per iniciar una campanya de prova de vehicles connectats en un tram d’entre cinc i sis quilòmetres de la ronda de Girona. L’administració catalana hi desenvoluparà tota la connectivitat necessària perquè els vehicles tinguin accés garantit a la xarxa de telefonia i a tots els sistemes de comunicació.