Al llarg dels darrers anys s’han desenvolupat a Catalunya multitud de polítiques que tenen com a objectiu facilitar la transició cap a una economia circular, com ara l’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i Circular, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, l'Estratègia Catalana d'Ecodisseny i el Pacte Nacional per a la Indústria. D’aquestes polítiques se’n deriven diverses actuacions de suport, incentius i instruments de capacitació orientats a facilitar la transformació del teixit econòmic i social del país en aquesta direcció.

Amb l’objectiu de fer visible el conjunt d’iniciatives que s’estan impulsant a Catalunya en aquest camp, la Generalitat ha impulsat la creació de Catalunya Circular, l’Observatori d’Economia Circular de Catalunya. La seva presentació pública està prevista el proper 9 de maig a les 17 hores al museu Colet.

Catalunya Circular és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya que compta amb la participació activa dels departaments d’Empresa i Coneixement i Territori i Sostenibilitat, les organitzacions empresarials Foment del treball, PIMEC i FEPIME i els sindicats UGT i CCOO, membres del grup de treball de Sostenibilitat i economia circular del Pacte Nacional per a la Industria i l’adhesió de múltiples organitzacions empresarials, socials i administracions locals.

L’Observatori neix amb l’objectiu d’esdevenir el node de referència en economia verda i circular, que aporti coneixement, inspiració i amb la voluntat de donar coherència als esforços que s’estan realitzant des de diferents actors, tan públics com privats.