Olot, primera ciutat de Catalunya amb un sistema de climatització per trigeneració d’energies renovables

La xarxa funciona a partir d’un sistema ESPAVILAT que decideix de forma anticipada quina energia utilitza a cada moment en funció dels aspectes ambientals (una estació meteorològica preveu el temps que farà els propers dies), té en compte factors econòmics com la tarifa elèctrica i la demanda de consum dels edificis que ha de subministrar.

A part de l’estalvi econòmic (estimat en un 10% respecte al cost de les actuals fonts d’energia no renovables) que suposarà pels clients el canvi de sistema, s’obtindrà un estalvi en les emissions de CO 2 , ja que en un únic any es deixaran de produir més de 750 tones de CO 2 .

L’Ajuntament d’Olot va començar a projectar-lo l’any 2013. Aprofitant les obres de construcció del nou Mercat d’Olot, es van iniciar els treballs per impulsar aquest projecte d'energies renovables dins del programa d’actuacions municipals i corroborat amb l’adhesió de la ciutat d’Olot al Pacte d’Alcaldes. El projecte, que han desenvolupat Gas Natural Servicios SDG SA i Wattia Innova, S.L., ha suposat una inversió de 1,5 milions d’euros.

1.800 metres de xarxa per climatitzar 40.000 m2

Aprofitant les obres del nou Mercat d’Olot es van construir 24 pous de geotèrmia en el subsòl de la plaça, i es van iniciar els treballs de disseny de la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques i de la Sala de les Energies, el cervell de la instal·lació, situada a les antigues instal·lacions de l’Hospital d’Olot. En aquesta sala s’hi ha instal·lat dues calderes de biomassa de 450 kW i 150 KW potència, 3 bombes geotèrmiques de 60 kW cadascuna, 2 acumuladors d’aigua calenta de 8.000 litres cadascun, així com el sistema de d’impulsió i control de la xarxa que subministra energia a un total de 7 equipaments: l’antic hospital Sant Jaume (la residència Sant Jaume i els locals comercials), el Mercat municipal, la Residència Montsacopa, el Museu Comarcal de la Garrotxa, la Caritat, el Casal de la Gent Gran i Can Monsà. La xarxa de climatització de calor i fred té una longitud aproximada de 1.800 metres que permeten climatitzar els 40.000 m2 de superfície dels edificis als que estan connectats.

La Xarxa Espavilada ha rebut el premi European Heat Pump Association, que per primera vegada ha recaigut en una ciutat dels països del sud d’Europa. La voluntat de l’Ajuntament d’Olot és no només passar a ser una de les ciutats referents en la implantació i l’ús d’energies renovables, sinó també posar en valor els beneficis socials de les instal·lacions, amb la creació de llocs de treball i formació de nous tècnics professionals.

La Xarxa Espavilada també té finalitat educativa. Per tal que d’apropar la instal·lació als ciutadans, la Sala de les Energies és des de la seva inauguració un espai divulgatiu. La seva ubicació a peu de carrer amb unes àmplies obertures permeten veure l’interior de la sala quan es passeja per la vorera del carrer Mulleras, un dels més transitats d’Olot.

Inaugurada pe president de la Generalitat

Carles Puigdemont, ha presidit l’acte d’inauguració de la Xarxa Espavilada que s’ha iniciat amb un recorregut per la Sala de les Energies i ha continuat amb els parlaments al pati de l’antic Hospital. També han participat en la inauguració, Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot, el director general de Negocis Minoristes d’Energia de GAS NATURAL FENOSA, Daniel López Jordà, i el director general de Wattia, Francesc Comino. han presentat el projecte i han explicat els seus avantatges per al municipi

L’alcalde Josep M. Corominas ha agraït a totes les persones, institucions i empreses que han participat en el projecte que “és possible gràcies a una suma d’esforços i a la voluntat de convertir Olot en una ciutat de referència en l’estalvi i eficiència energètica i el seu coneixement i divulgació”. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat que “projectes com la Xarxa Espavilada donen projecció internacional i són una mostra del talent d’Olot”

El director general de Wattia va assegurar que “després d’haver superat el repte tecnològic de l’EspaiZero d’Olot, el primer edifici 100% autosuficient energèticament d’Espanya, la voluntat era expandir l’aplicació del know how que representa aquesta tecnologia de control de la xarxa punta per alimentar de la manera més eficient possible els edificis del centre de la ciutat”.

El director general de Negocis Minoristes de la companyia energètica va assenyalar “la importància que té per a GAS NATURAL FENOSA dur a terme projectes innovadors que ens permeten fer una aposta ferma per l’eficiència energètica i comptar amb la col·laboració de les iniciatives publiques en el seu plantejament i desenvolupament”.

Mercat local, la biomassa km0

La Garrotxa és la comarca amb major superfície forestal de tot Catalunya (74% del total) i l’única amb una zona volcànica de les seves característiques. Projectes com el de la Xarxa Espavilada de climatització d’Olot han de servir per a impulsar el mercat local de la biomassa km0.

Es preveu que a través d’aquest projecte es pugui facilitar la reinserció social de col·lectius amb risc d’exclusió social, especialment de joves. Amb la Fundació la Fageda s’ha iniciat una prova pilot perquè els joves puguin rebre algun tipus de formació en gestió forestal sostenible i puguin incorporar-se al mercat de la biomassa local.