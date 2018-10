Parets mesura el nivell de contaminació al voltant de les escoles

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets els estan instal·lant als carrers pròxims a les escoles del municipi dosificadors per mesurar la quantitat de diòxid de nitrogen que hi ha a l’ambient. El diòxid de nitrògen és un compost químic, present a molts combustibles com ara el dièsel, que és molt nociu per la salut. De fet, Parets és un dels 40 municipis de l’àrea de Barcelona que es troben a la zona de protecció per alta contaminació. Els resultats d’aquestes proves no arribaran fins a principis de l’any vinent. Mentrestant, en el marc de la iniciativa Camins Escolars, els joves de Parets estan aportant propostes per millorar la mobilitat al municipi.