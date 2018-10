El projecte ‘Per l’Horta Nord en bici 10.0’ que impulsa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València connectarà 10 municipis de la comarca a través d’una xarxa de vies per a ciclistes i vianants de més de 75 kilòmetres.

El projecte contempla convertir els 35 kilòmetres de carrils bici actuals en més de 75 kilòmetres que connectaran els pobles entre sí i amb els recursos naturals i patrimonials de la comarca. La realització d’aquest projecte preveu una inversió d’uns 4,5 milions d’euros que variarà en funció de les solucions constructives definitives per a cada eix de la xarxa.

‘Per l’Horta Nord en bici’, un projecte ciutadà

La iniciativa ‘Per l’Horta Nord en bici’ té el seu origen en la campanya de mobilització ciutadana ‘A la mar en bici’ que als últims anys, a través de les seues bicifestacions, ha defès la recuperació de la connexió de les localitats de la comarca amb el litoral que es va interrompre amb la construcció de la carretera V-21.

El projecte posterior ‘Camins a la mar’ va recollir aquestes demandes en una iniciativa que varen impulsar alguns dels municipis que ara formen part de la Xarxa per l’Horta Nord en bici. Aquest pla i el treball conjunt amb la Diputació de València han permés la realització del nou projecte.

Ara mateix, el projecte compta amb un Pla Estratègic que conforma un document de partida i un full de ruta per a la concreció de les distintes parts del projecte. ‘Per l’Horta Nord en bici’ compta també amb una comissió de treball permanent, formada per la Diputació de València i els deu municipis inicials, que es reuneix cada mes per planificar les distintes accions del projecte i el seu seguiment.

La Xarxa per l’Horta Nord en bici

La Xarxa és una iniciativa que pretén humanitzar el territori i respondre a la demanda social creixent per impulsar la mobilitat sostenible. Els objectius del Pla Estratègic del projecte són planificar una xarxa d’itineraris ciclistes que garantisquen la connexió entre els diferents municipis de l’Horta Nord i identificar les possibles vies per unir els municipis i la mar.

El Pla Estratègic constitueix també un document de planificació que serveix com a punt de partida per estructurar una xarxa d’itineraris ciclistes a tota la comarca, més enllà dels 10 municipis inicials.

Aquesta iniciativa, que fomenta la mobilitat sostenible amb la bicicleta com a protagonista, s’ha presentat a Albalat dels Sorells amb l’assistència de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, i els alcaldes i alcaldesses d’Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Museros, Massamagrell, La Pobla de Farnals i Rafelbunyol.

La vicepresidenta Maria Josep Amigó ha explicat a la seua intervenció que “durant els darrers anys hem sigut testimonis de com s’elaboraven projectes i es construïen carrils bici de manera descoordinada i inclús incompleta, deixant pel nostre territori gran quantitat de kilòmetres de carrils, rutes municipals inconnexes o vies no motoritzades que no van a cap lloc”.

“Hui l’Horta Nord es troba en un punt de partida immillorable per a cosir una veritable xarxa no motoritzada que no estarà basada en grans obres sinó en infraestructures ja existents, en xicotetes actuacions per unir carrils bicis, camins rurals i vies verdes amb una senyalització i filosofia comú”, ha continuat Amigó. “Posar al centre de les polítiques a les persones també és posar al centre de les polítiques la mobilitat sostenible”, ha afegit.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha assenyalat per la seua banda que “hi ha infraestructures, com la carretera V-21 o les vies del tren, que parteixen totalment la comarca i que tallen les connexions naturals dels municipis amb la mar i entre ells mateixos”. “Amb aquest projecte s’obri una nova forma d’articular el nostre territori i de posar en valor els seus recursos naturals i patrimonials”, ha indicat.

“Aquesta xarxa de vies ciclistes i per a vianants —ha afegit Josep Bort— el que fa és pensar de forma global, en la comarca, i actuar de manera local per a millorar tant la relació de les veïnes i veïns amb el territori, com la seua qualitat de vida”. “A més, es la conseqüència d’un procés de participació i mobilització ciutadana efectiva i real que s’ha dut a terme a la comarca durant anys”, ha puntualitzat el diputat.