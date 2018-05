Roses posa en marxa 2 punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Per fer ús d’aquestes estacions elèctriques cal identificar-se mitjançant una targeta RFID que formi part de l’Aliança dels municipis per la interoperabilitat de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia). En cas de no disposar-ne, es pot expedir a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament de Roses, aportant DNI de l’usuari del vehicle elèctric, permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle. Properament, es posarà en marxa una aplicació que possibilitarà també aquesta identificació.

Aquesta acció s’inclou dins el programa del Pla d’acció per a l’energia de Roses (PAES), que té per objectiu la reducció de les emissions de CO 2 en almenys un 20% abans de l’any 2020. Entre les actuacions incloses en aquest Pla per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, es troba la relativa a la renovació eficient del parc mòbil de turismes del municipi i a la diversificació energètica del sector. Per tal d’aconseguir aquesta renovació, una de les accions impulsades és la instal·lació dels dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics que avui entren en funcionament, així com la renovació gradual dels vehicles municipals del consistori per models elèctrics.

Les obres d’instal·lació de les dues estacions elèctriques han suposat un cost total de 49.000 €, i compten amb una subvenció de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de 20.000 €.