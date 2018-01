Saldes millora la qualitat del cel nocturn el primer any de l'obtenció del Distintiu de qualitat

Aquestes mesures afavoreixen l’eliminació de la llum sobrant contaminant, l’homogeneïtzació dels nivells d’il·luminació a tot el municipi, triplicar la llum útil, i reduir en més d’un 70% la despesa energètica. D’aquesta manera, el municipi modernitza les instal·lacions, aconsegueix fer un desenvolupament equilibrat amb l’entorn natural i redueix la despesa energètica.

Paral·lelament, el municipi ha realitzat aquest passat any un Cicle de conferències per entendre la nit, amb xerrades i activitats per part d’experts, per exemple, en la visió de cel estrellat, o en el coneixement de la fauna nocturna que han estat organitzades amb el suport de la Diputació de Barcelona.

En aquesta política de sostenibilitat, el consistori ha sol·licitat que tot el terme municipal esdevingui zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica. Amb la certificació de qualitat ambiental, el municipi va aprovar un pla d’actuacions de quatre anys de durada per preservar i millorar les condicions de foscor natural de la zona i reduir el consum energètic, incrementant al mateix temps el servei d’il·luminació a la població.

Aquesta sol·licitud compta amb l’informe favorable de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i es materialitzarà quan el Departament de Territori i Sostenibilitat aprovi el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, actualment en tramitació.