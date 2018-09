Sant Sadurní estrenarà un cotxe elèctric compartit

Del 4 al 7 d’octubre a Barcelona torna l’Expoelectric, una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, ENGINYERS BCN i l’Area Metropolitana de Barcelona. Amb activitats totalment gratuïtes per a tots els públics, l’esdeveniment apropa el vehicle de zero emissions i tota la tecnologia que l’envolta als ciutadans. Com a novetat també d’enguany, l’Expoelectric serà la primera cita que practica l’autoconsum, entès com la producció d’electricitat per al consum propi.