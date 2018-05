"No es tracta només d'aplicar la tecnologia per reduir costos, sinó de posar en primer lloc a la ciutadania i posar la informació al seu servei per fer-li la vida més fàcil", va dir l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, durant la presentació del procés participatiu.

Les tres iniciatives més votades han estat les següents:

• Millorar la gestió de la ciutat gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació amb sensors, panells informatius, etc. Es consideren especialment útils els sensors d'aparcament a l'espai públic amb panells que informin de les places lliures. (Eix 1)

• Seguir incrementant el nombre de carrils bici i les zones de vianants (Eix 2)

• Seguir treballant en projectes d'estalvi energètic (aigua, llum, etc.) (Eix 3)

També ha obtingut molts vots el desenvolupament d'un pla de mobilitat metropolità, en comú amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la priorització del transport públic, sostenible i ecològic dins de la ciutat i caminar cap a una ciutadania integrada digitalment, reduint la bretxa digital.

En aquest aspecte, es va proposar crear espais de transferència de coneixement i accés a la tecnologia, concretament, pensar en un espai tipus fab lab amb eines com impressores 3D, arduinos/raspberry, etc. i amb experts que ajudin al veïnat a conèixer i pilotar aquestes tecnologies.

També posar tota la informació en formats oberts i accessibles, millorar els canals de comunicació i seguir impulsant les xarxes de comunicació, són accions amb rellevància dins el pla.

Els cinc eixos del pla han tingut els següents vots:

EIX 1 - Govern intel·ligent i obert: 42 vots (4 actuacions)

EIX 2 - Mobilitat: 39 vots (3 actuacions)

EIX 3 - Energia i Medi ambient: 18 vots (2 actuacions)

EIX 4 - Qualitat de vida: 13 vots (3 actuacions)

EIX 5 - Innovació i Desenvolupament Local: 21 vots (3 actuacions)