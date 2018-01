S’estrena la Websèrie Objectiu #Rezero, on cinc famílies accepten no produir escombraries en 30 dies

En els 30 dies del repte que podrem veure en els cinc capítols de la Websèrie Objectiu #Rezero, han pres consciència de la necessitat de reduir els residus, han canviat hàbits de consum, han evitat productes, embolcalls i envasos d’un sol ús, han planificat la compra setmanal en comerços a granel, etc.



Aquesta sèries vol conscienciar la quantitat de residus que genera cada família al nostre país. Les dades són: 4 milions de tones de residus de mitjana a l’any per municipi i un rati per càpita de 1,35 kg al dia a Catalunya. Segons Rezero, l'eliminació de productes i envasos d'un únic ús i la seva substitució per productes i envasos reutilitzables en la seva alimentació, higiene, cuina i neteja domèstica són accions que tenen clars i immediats efectes positius a nivell econòmic, social, ambiental i per a la salut de les cinc famílies.



Rezero, entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa una dècada per canviar el model de producció i consum i avançar cap al ‘residu zero’ en col·laboració amb agents socials i econòmics del país. Aquesta websèrie Objectiu #Rezero, és l’eix central de la campanya Jo Soc Coco.



Amb Jo Soc Coco, les segueixen realitats quotidianes per difondre els valors i la informació pràctica sobre l’estil de vida residu zero. Es vol empoderar i capacitar la ciutadania envers la reducció de residus i la reutilització.



La campanya compta amb la col·laboració de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com el suport de les empreses i entitats MOONCUP, Roll’eat, Valira, Bitsybags, ADZNadons, Ecoreciclat, Abacus cooperativa i la cooperativa Opcions.