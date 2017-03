Suma d'esforços per salvar els boscos del Maresme

La trobada, presidida pel president del Consell Comarcal i alcalde de Sant Vicenç, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, va comptar amb l’assistència de Josep Pena, director dels Serveis Territorials a Barcelona del departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, Joan Aldrufeu, president de la Federació de les ADF de la comarca, Josep Canals, president de l’Associació de Propietaris de Boscos del Maresme i Josep Triadó, Conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal. Pel que fa a ponents, hi van intervenir els experts Javier Martín Vide, Marc Castellnou, Jorge Javier Heras, Oriol Bassa i Martí Boada.

L'objectiu de la jornada era plantejar actuacions i mesures per prevenir els efectes del canvi climàtic que afectaran els boscos. Els experts van aportar els seus coneixements sobre la propagació de les plagues, la pèrdua de producció forestal i els mètodes per evitar els incendis forestals i les inundacions, incidint en la necessitat de fer una gestió sostenible de la massa forestal per afrontar amb èxit el canvi climàtic.

Durant la jornada es va posar sobre la taula l'amenaça d'una plaga com la de l'escarabat Tomicus, que ja s'ha cruspit 800 hectàrees de bosc a la comarca. Es calcula que el Maresme necessita un milió d'euros per afrontar la neteja de tota la fusta morta escampada per les muntanyes i que representa un polvorí en cas d'incendi.

Després que la Generalitat ja hagi abocat 100.000 euros, ara s'està en espera que l'administració rebi amb bons ulls la declaració de les pinedes del Maresme com a zona d'atenció urgent i aporti més diners.

La fita és intensificar les tasques de prevenció davant una massa forestal força abandonada que està patint els canvis de les condicions climàtiques, i el Tomicus n'és un exemple. Recordar que a la comarca es calcula que hi ha 24 milions d'arbres, la majoria pins, alzines i roures i segons els experts s’haurien de reduir a 20 milions amb uns plans de gestió adequats al nou escenari que reclama grans aclarides de massa forestal.