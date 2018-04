Tarragona disposarà de sis noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics

Les dues primeres estacions de recàrrega ràpida previstes s'instal·laran a la plaça Imperial Tàrraco i a la Vall de l'Arrabassada. Seran de 50 kW de potència amb sistema de pagament integrat. Aquest tipus de punts poden carregar 120 quilòmetres d'autonomia en menys de 30 minuts.

Les quatre estacions d'accés públic de recàrrega semi ràpida s'ubicaran a l'avinguda Vidal i Barraquer, a les Gavarres i a l'Anella Mediterrània (dos punts). Tindran una potència igual o superior a 20 kW, també amb un sistema de pagament integrat, i poden carregar 100 quilòmetres d'autonomia en una hora.

Les sis estacions s'han adjudicat per un import de 109.432.29 € a l'empresa Etecnic Movilidad Eléctrica SRL.

Aquests sis nous punts se sumaran als tres ja existents gestionats per Aparcaments TGN a l'aparcament de Saavedra.

El president d'Aparcaments Municipals de Tarragona, Josep Acero, ha explicat: "Els cotxes elèctrics encara no gaudeixen d'un gran impuls a la nostra ciutat, però és evident que el futur de l'automoció passa per aquesta tipologia de vehicles i perquè es consolidin necessiten instal·lacions com aquestes estacions de recàrrega. Amb aquesta adjudicació des de l'administració pública fem una aposta decidida per a una mobilitat més sostenible".

El projecte d'instal·lació d'aquestes estacions de recàrrega compta amb el suport de la Conselleria de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean.