Terrassa acull dimecres i dijous el II Congrés d'Acústica de Catalunya al mNACTEC

L'Acusticat, que el 2020 se celebrarà a Sant Cugat del Vallès, vol impulsar la col·laboració entre les diferents administracions que tenen competències sobre la matèria per tal d'oferir solucions a una problemàtica tan complexa com és la del soroll a les ciutats. El congrés està coorganitzat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Consultors Acústics, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica, a més dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa. L'Acusticat és l'acte central de la Setmana Sense Soroll, organitzada per la Generalitat, que enguany porta el lema "Aturem el soroll!".

La ponència inaugural, prevista per dimecres, a les 10 h, anirà a càrrec d'Henk Wolfert, membre d'Eurocities –la xarxa de les principals ciutats europees que aplega a més de 120 municipis-, que parlarà sobre la gestió de la contaminació acústica a les ciutats europees. La de clausura correspondrà a Josep Maria Querol, consultor acústic, que analitzarà el paper que el soroll ha tingut en el decurs de la història. La conferència se celebrarà dijous, a les 13.30 h, al mNACTEC.

Reptes, dilemes i solucions

El programa d'activitats s'ha organitzat entorn els reptes i dilemes que genera la problemàtica del soroll. També planteja possibles solucions, que es podran veure en els diferents tallers demostratius. L'Ajuntament de Terrassa participarà en dues ponències. A la primera, prevista per dimecres, a les 12.15 h, els tècnics de Medi Ambient parlaran sobre l'ús dels sensors en la gestió municipal del soroll d'acord amb l'anàlisi realitzada a la flota d'autobusos i als vehicles de la recollida de residus de càrrega lateral. La segona, que se celebrarà dijous també a les 12.15 h, se centrarà en els estudis realitzats a la carretera de Martorell i la Rambleta del Pare Alegre sobre mobilitat i soroll.

L'Acusticat debatrà també sobre l'aïllament dels edificis per tal de preservar-los de sorolls i vibracions; el paisatge sonor; les zones tranquil·les en àrees urbanes; la gestió del soroll de les terrasses a la via pública; el monitoratge automàtic; la dificultat de mesurar i les possibles solucions que poden aportar els ajuntaments; l'exposició al soroll en entorns industrials i els plans d'acció que busquen disminuir la contaminació acústica, entre altres qüestions. Tanmateix, s'aprofitarà l'Acusticat per presentar una nova eina de modelització acústica de la mobilitat urbana.

European Green Week

Tant l'Acusticat com la Setmana Sense Soroll s'inclouen el 2018 en la programació de l'European Green Week, que s'emmarca en el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll, que se celebra el darrer dimecres d'abril. Enguany, s'escau el dia 25 i aquest any buscarà conscienciar administracions i ciutadania sobre la necessitat de preservar l'ambient acústic en l'àmbit internacional i la necessitat d'evitar els efectes perjudicials que el soroll té en la salut.

Actualment, només l'11,4% de la població que resideix a les grans aglomeracions urbanes de Catalunya gaudeix d'uns nivells per sota dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana, mentre que el 28% està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i el 40%, durant la nit.