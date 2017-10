Torroella-l'Estartit-Illes Medes, entre les 100 destinacions turístiques mundials més sostenibles el 2017

Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges, Sandra Pibernat i Sílvia Comas, recolliran el guardó avui al vespre durant l'acte inaugural del congrés del Greenfest–Global Green Destinations Event 2017, que enguany se celebra a Cascais (Portugal) del 28 al 30 de setembre. Es tracta d'una de les principals conferències internacionals dedicades monogràficament al turisme sostenible.

A més, l'assessor turístic municipal Josep Capellà farà una presentació de la destinació i de les polítiques municipals promou l'ajuntament des de fa dècades destinades a conjugar de manera adequada l’activitat turística del municipi amb la preservació del medi. A Torroella de Montgrí i a l'Estartit s'ha fet una decidida aposta per la sostenibilitat en tots els seus àmbits, de manera que és un eix transversal de tota la política municipals: planejament, desenvolupament turístic respectuós amb l’entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió forestal pública, recuperació d’espais, potenciació i protecció dels paratges naturals i els seus hàbitats, entre d'altres.

Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges valoren molt positivament aquest reconeixement i l'oportunitat que ofereix per poder explicar el model local de desenvolupament sostenible, així com de poder fer contactes internacionals i conèixer noves experiències. Recorden que la competitivitat del sector turístic està estretament relacionada amb la seva sostenibilitat ja que la qualitat dels destins turístics depèn en gran mesura dels eu entorn natural i cultural i de la seva integració en la comunitat local. També s'han mostrat molt satisfetes pel fet que el guardó coincideixi amb la declaració del 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible i amb la recent concessió de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Dossier sostenibilitat

Recentment, l'Ajuntament ha editat un exhaustiu dossier divulgatiu professional per donar a conèixer la feina que s'ha fet i s'està fent en el municipi en l'àmbit de la sostenibilitat. Aquest dossier recull l'evolució del planejament municipal, l'aplicació de les diferents figures de protecció mediambiental (PEIN, Xarxa Natura 2000, Parc Natural), l'efecte de la protecció dels espais naturals, les distincions i acreditacions europees de què es disposa, el pla de mobilitat, la gestió de residus, el Pacte per a la sostenibilitat i l'estalvi energètic, i els projectes Life, entre d'altres. Aquest dossier és una bona eina de treball que s'ha utilitzat en diverses fires turístiques internacionals dedicades al turisme actiu i de natura. També s'ha enviat a touroperadors i a mitjans de comunicació especialitzats.

Sistema Europeu d’Indicadors Turístics per Destins Sostenibles

Cal remarcar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va participar durant el 2014 en el projecte pilot promogut per la Unitat de Turisme de la Direcció General d’Indústria i Empresa (GROWTH) sobre una nova metodologia d’indicadors que ajudin a avaluar la sostenibilitat i competitivitat dels destins turístics europeus. Dels resultats d’aquella prova pilot van sorgir unes jornades que es van realitzar a Brussel·les el novembre del 2015, i un posterior acte de reconeixement, celebrat a l’abril del 2016, a les destinacions que més s’havien implicat en la implementació d’aquests indicadors, en el qual, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va ser guardonat com a exemples de bones pràctiques.