L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) participa al Giving Tuesday amb “La Manduca No Caduca”

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental porten a terme el projecte Recooperem, cuina per compartir, d’aprofitament alimentari a les escoles de la comarca. Actualment hi participen 11 escoles de 7 municipis. El projecte Recooperem té dues vessants: la social i la ambiental. Amb aquest projecte es dóna cobertura a famílies de la comarca que es troben en situació de vulnerabilitat, ja que poden disposar d’àpats cuinats a les escoles i amb les màximes garanties sanitàries. A més, el Recooperem evita la generació de residus i el malbaratament alimentari.