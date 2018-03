Terrassa municipalitza el servei d'aigua

L'acord s'ha aprovat amb els vots favorables de 20 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP). Comença així la darrera fase d'un procés que portarà a una gestió 100% municipal a finals d'any.

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha qualificat l'aprovació d'"històrica" i ha afirmat que "al darrere de la decisió que avui hem pres hi ha molta gent que ha fet molta feina, des de la política, des de l'activisme social i també des de l'àmbit professional. Entre tots i totes no només hem decidit sobre el futur de l'aigua, sinó que hem millorat i aprofundit la democràcia i hem enfortit la sobirania i l'autonomia municipals".

L'entitat pública iniciarà la seva activitat a partir de la corresponent publicació oficial d'aquest acord, però assumirà efectivament el servei el dia 10 de desembre, quan finalitzi la pròrroga forçosa de sis mesos més a l'empresa concessionària, que avui també ha aprovat el consistori. El Ple també ha acordat la constitució de l'entitat pública empresarial local "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" i els Estatuts pels quals es regirà, a banda del Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua.

La decisió presa pel Ple referma la voluntat de la majoria del Consistori que el passat 7 de setembre de 2017 ja va aprovar inicialment el canvi de model a la gestió pública. El corresponent període d'informació pública va finalitzar al novembre i els serveis municipals han estudiat les al·legacions presentades i han elaborat els informes corresponents, que s'han presentat en aquesta sessió plenària.

Terrassa, tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, es converteix en un dels municipis més grans de l'Estat que aposta per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social; "Terrassa és un dels grans municipis d'aquest país i d'Europa que aposta per l'aigua pública. Som conscients de la responsabilitat que això implica i ens hem preparat a fons per assumir-la. Ens neguem a acceptar que la gestió privada sigui, per ella mateixa, sinònim de bona gestió o de solucions més econòmiques. Aquest és un debat que està al fons de tota la qüestió i que afrontem no només des de premisses ideològiques, sinó amb números i dades a la mà que demostren que la gestió pública directa, en un cas com aquest, és la millor garantia per als ciutadans i ciutadanes". Segons Vega, "no estem parlant només d'eficàcia, sinó d'un concepte encara més important i decisiu: el que està en joc, és el control estratègic d'un bé públic, d'un dret humà, com és l'aigua. El que està en joc és tractar-la com un negoci o com un dret. Nosaltres ho tenim claríssim i avui ho reafirmem, que és un dret que defensarem, que complirem tots i cadascun dels nostres grans compromisos amb els ciutadans i ciutadanes i que gestionarem aquest servei amb la màxima eficàcia, amb rigor, amb qualitat i amb la màxima responsabilitat".

La nova entitat pública que gestionarà el servei neix amb l'objectiu de garantir una millor qualitat i sabor de l'aigua; oferir unes tarifes transparents i estables; ampliar les inversions en el servei; ajudar a l'estalvi domèstic reduint l'anomenat ‘cost ocult' de l'aigua, com els efectes de la calç o el consum d'aigua embotellada, amb un model de gestió basat en valors com la qualitat democràtica i la sobirania municipal; la transparència i la participació ciutadana efectiva; i la lluita contra la pobresa energètica en favor de la justícia social.